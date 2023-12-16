Kanseri öğrenerek yenecek

Akdeniz Belediyesinin kültür sanat evleri, kadınların vazgeçilmez alanları oldu. İlçeye bağlı çeşitli mahallelere 19 kültür sanat evi açan belediye, kadınların farklı alanlarda kurs almalarını sağlıyor. Bir yandan öğrenen bir yandan da ekonomik kazanç elde eden kadınlar, herkese örnek oluyor. Özellikle çeşitli sebeplerden dolayı okuma yazması olmayan kadınlar, kurslara gelerek okuma yazma öğreniyor. Güneş Mahallesi Kültür Sanat Evi'nde de 20 kadın, okuma yazma kursunu başarıyla bitirerek, mezun oldular. Mezun olan kadınlar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı kep atma töreninde diplomalarını aldılar. Kadınlardan 41 yaşındaki Melek Naz Ulu ise herkese örnek oldu. 1 yıl önce karaciğer kanserine yakalanan ve halen kemoterapi tedavisi gören 4 çocuk annesi Ulu, okuma yazma kursuyla hayata tutunmaya çalışıyor.



Kep atma töreninde konuşan Başkan Gültak, göreve geldikleri günden beri okuma yazma kurslarına önem verdiklerini söyledi. Kendilerinden önce ilçede 1-2 tane kültür sanat evinin olduğunu belirten Gültak, "Şu an sayıları 19'u buldu. Hızla da yer buldukça bu yerleri açıyoruz. Çünkü bu kültür evlerimizde kadınlarımız geliyor, sadece okuma yazma olarak bakmayın buraya. Bunun dışında dikiş, nakış, kuaförlük gibi birçok alanda da çalışmalar oluyor. Bugün de yaşları çok farklı olan kadınlarımızın kep atma törenine katıldım. Hepsi birinci kademeyi başarıyla bitirdiler ve okuma yazma belgelerini aldılar. Kadınlardaki mutluluğu gördüm. Çünkü okuma yazma bilmedikleri için hepsinin içinde burukluk vardı. Buraya geliyorlar bu kursları alarak hem okuma yazma öğreniyorlar hem de farklı kurslar alıyorlar. Bu da kadınları mutlu ediyor. Kadınlar burada kendilerini buluyorlar. Hatta buralarda ürettiklerini satarak para da kazanıyorlar" dedi.

"BİRÇOK BAŞARI HİKAYESİ VAR"

Bu evlerde birçok başarı hikayesinin de olduğunu vurgulayan Gültak, "Burada başarı hikayelerini görünce gerçekten duygulanıyorum. Baktığımız zaman bu evlerimizde hikayeler çok fazla. İşte burada özellikle kanser hastası olup, kemoterapi halen alan bir hanımefendi ısrarla dersleri takip ediyor. Bir yandan derslerini alıyor, bir yandan tedavisine devam ediyor. Bugün diplomasını aldı. Diğer bir hanımefendi de kızıyla yarışa girmiş, buraya kursiyer olarak gelmiş, daha sonra öğretici olmak için uğraşıyor. Şu anda ortaokulu bitirdi, liseye kayıt yaptırdı. Eğitimlerini bitirdikten sonra inşallah usta öğretici olacak. Gerçekten sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kadınlar üretkendir, çalışkandır. Bizden önce Akdeniz'de kadınlara ve gençlere bu imkanlar sağlanmamıştı. İnsanlar imkan sunulmadığı için kendilerini keşfedemiyorlardı. Bizim kültür evlerimizden öyle cevherler çıkıyor ki gerçekten bu bizi mutlu ediyor.