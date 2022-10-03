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03 Ekim 2022 Pazartesi 02:11:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 07:14:00

Kanser hastalarının yaşam mücadelesi... 'Torbamla mutluyum'

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Vücut dışında sindirim sistemini tamamlayan kalıcı 'stoma torbası'yla yaşayan kalın bağırsak kanseri hastaları, 3 Ekim Dünya Ostomililer Günü nedeniyle bir araya geldi.

Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, torbayla birlikte de mutlu bir hayat sürebildiklerini gösterdi.

'TORUNUM ADINI 'ÇİÇEK' KOYDU

Stomayla yaşamanın bir ayıp değil gereklilik olduğunu dile getiren dernek üyeleri, İzmir Buca'daki Hasan Ağa Bahçesi'nde farkındalık için hem pasta kesti hem de müzik eşliğinde dans etti. Kanserle mücadelesinin 2,5 yıl önce başladığını anlatan 2 çocuk annesi Nagihan Tunca (60), "Torbamla mutluyum. 3 torunum var. Büyük torunum torbamın adını 'Çiçek' koydu. Küçük olan da torbama 'Sosis' diyor" ifadelerini kullandı.

'BU HASTALIKTAN KORKMAYIN'

İki çocuk annesi Nur Semin Aşık (43) ise "Göğüs kanseriyle mücadele ederken bağırsakta kanser başladı. Bağırsakla ilgili tedavi öne geçti. Şimdi çok şükür, torbam var" dedi. 6 yaşındaki kızının stoma torbasına başlangıçta tepki gösterdiğini ifade eden Aşık, "Kızım ilk zamanlar çok korktu. Bunun bana bir acı vermediğini anlattım. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu hastalıktan korkmasınlar" diye konuştu..

'OTOBÜSTE TEPKİ GÖSTEREN OLUYOR'

Kolostomili ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz, 20 yıldır stoma torbasıyla yaşadığını belirterek "Devletimizden beklentimiz, bizim torbalarımızdan fark almasınlar. 200 liradan 4 bin liraya kadar fark ödeyenler var. Otobüste ya da kapalı mekanlarda bize tepki gösterenler oluyor. Onlara açıklama yapmak zorunda kalmak bazen bize ağır geliyor" dedi.

Etiketler : konser stoma nagihan tunca
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