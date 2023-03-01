Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ilçesinde saat 19.38'de deprem meydana geldi.
Deprem, deniz yüzeyinin 7,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2023
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Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-01
Saat:19:38:00 TSİ
Enlem:37.304 N
Boylam:37.025 E
Derinlik:7.6 km
Detay:https://t.co/gBBfmdcP7X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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