Kadrolu eşeklerin yaz mesaisi

Mardin'de, araçların giremediği sokaklarda çöpler, belediye bünyesinde kadrolu çalıştırılan, sırtlarına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla toplanıyor. Artuklu Belediyesi görevlileri, her sabah eşeklerin konakladığı Teker Mahallesi'ndeki "tavla" olarak tabir edilen alana gelerek gerekli hazırlıkları tamamlıyor.



Eşekler için yaz mesaisi uygulamasına geçildi. Sit alanındaki 24 mahallede temizlik görevlileri nezaretinde çöp taşıyan 24 eşek, günde 6 saat mesai yapıyordu. Fazla yük yüklenmeyen ve saat 11.00 ile 15.00 arasında dinlendirilen eşeklerin çalışma süreleri de 6 saatten 5 saate indirildi.