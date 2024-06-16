Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! O anlar kameralara böyle yansıdı

Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesinde meydana geldi. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı.

Ardından bitişindeki evin çatısına çıkan boğa, çatının kenarına kadar geldi. Sahipleri evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa çatının diğer ucuna giderek, tekrar ahırın üstüne indi.

Sahipleri bu sırada yakalamak için hamle yaptığında boğa, ahırdan üstünden atlayıp, kaçmaya devam etti. Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakalamayı başardı.

Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.