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20 Aralık 2022 Salı 18:20:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 18:20:00

Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü

Kaynak: AA

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.

Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvayın raydan çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.
Etiketler : kabataş karaköy tramvay
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