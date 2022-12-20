20 Aralık 2022 Salı 18:20:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 18:20:00
Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri normale döndü
Kaynak: AA
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.
Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvayın raydan çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.
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