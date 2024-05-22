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22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:15:00

Jandarmaya güvenli sürüş öğretiyor

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Jandarma teşkilatında görev alan tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni Astsubay Üstçavuş Torca, yurt genelindeki motosiklet timlerine sürüş eğitimi veriyor.

Jandarma teşkilatı bünyesinde görevli tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni olan Astsubay Üstçavuş Gül Torca, yurt genelindeki motosiklet timlerine Bursa'da sürüş eğitimi veriyor.

Astsubay Üstçavuş Torca'nın verdiği eğitim 3 hafta trafiğe kapalı alan, 2 hafta gözlemli yol sürüşü olmak üzere 5 hafta sürüyor. Torca, "Kurslarda yılda yaklaşık 300 jandarma personelini yetiştiriyoruz" diyor. Torca, bir kadının motosiklet sürücü eğitmenliği yapmasının, Jandarma Genel Komutanlığında görevli diğer kadın personel için de büyük bir motivasyon ve gurur kaynağı olduğuna inandığını belirtti. Jandarma Genel Komutanlığında ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeni olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Torca, şunları kaydetti:

"Vatanını çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanı sevmenin kadını erkeği olmaz. Çok sevdiğim mesleğimde, çok sevdiğim görevi yapıyorum. Kadın olmak hayallerimizin önüne geçmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olan Milli Mücadele'de pay sahibi olan Kara Fatma, Halime Çavuş, Nene Hatun ve ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen gibi Türk kadınına imkan verildiği zaman neler yapabileceğinin bir kanıtı ve örneği olmak beni ayrıca gururlandırıyor."

Etiketler : jandarma kadın motosiklet sürücü eğitmeni
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