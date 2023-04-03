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İzmir'de 85 düzensiz göçmen kurtarıldı
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03 Nisan 2023 Pazartesi 19:15:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 19:15:00

İzmir'de 85 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 85 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Botta bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili açıklarında da geri itilen can salındaki 6, lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklu 85 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik İzmir düzensiz göçmen

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