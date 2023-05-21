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21 Mayıs 2023 Pazar 19:03:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 19:03:00

İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor

Kaynak: AA

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İzmir'de 22 Mayıs Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanağın, Çeşme yarımadası dışında kalan ilçelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde pazartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Çeşme yarımadası dışında kalan ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : Meteoroloji izmir sağanak
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