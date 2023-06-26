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26 Haziran 2023 Pazartesi 13:29:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 13:29:00

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yaptığı çalışma sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : izmir buca orman yangın
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