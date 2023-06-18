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18 Haziran 2023 Pazar 13:42:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 13:42:00

İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu

Kaynak: AA

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İzmir Valiliği, Bayraklı'daki bir evde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 1'i erkek 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Cinayetleri işlediğini değerlendiren Türkmenistan uyruklu bir şüphelinin tutuklama soruşturmasına devam ettiği belirtildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 4 ceset buldu.

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Valiliği, Bayraklı'daki bir evde Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 1'i erkek 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Cinayetleri işlediğini değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Etiketler : izmir derin dondurucu yabancı uyruklu ceset
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