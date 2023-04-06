VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile iftarda bir araya geldi
Bakan Bozdağ: 9 kocalı hürmüz yöntemiyle Türkiye'yi kimse yönetemez
İzmir'de evinin kapısında başından vurulan kadın öldü
Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle 5 binden fazla kişi Tayland'a kaçtı
İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ameliyatta yangın söndürme cihazları çalıştı, nakil yapılamadı
06 Nisan 2023 Perşembe 20:29:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 20:29:00

İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunması üzerine 34 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan Türk kara suları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX