Sanat için kurulan koro, iyilik hareketine dönüştü.



Ankara'da müzisyen Ayhan ve Dilek Tekin, 2017'de Türk Hafif Müziği Korosu kurdu. Bilet gelirlerinin sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirilmesini isteyen koro üyeleri, şarkılarını iyilik için söyleme kararı aldı. "İyilik Korosu" olarak anılan grup, bilet gelirleriyle Çocuk Onkolojisi servisindeki dar gelirli ailelerin hasta çocukları ve refakatçileri için giysi ve oyuncak odaları ile kütüphaneler yapıyor, öğrencilere burs desteği sağlıyor.