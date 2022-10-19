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19 Ekim 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 17:30:00

İyilik korosu

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Sanat için kurulan koro, iyilik hareketine dönüştü.

Sanat için kurulan koro, iyilik hareketine dönüştü.

Ankara'da müzisyen Ayhan ve Dilek Tekin, 2017'de Türk Hafif Müziği Korosu kurdu. Bilet gelirlerinin sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirilmesini isteyen koro üyeleri, şarkılarını iyilik için söyleme kararı aldı. "İyilik Korosu" olarak anılan grup, bilet gelirleriyle Çocuk Onkolojisi servisindeki dar gelirli ailelerin hasta çocukları ve refakatçileri için giysi ve oyuncak odaları ile kütüphaneler yapıyor, öğrencilere burs desteği sağlıyor.

Etiketler : İYİLİK KOROSU Ankara Ayhan ve Dilek Tekin
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