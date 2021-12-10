10 Aralık 2021 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 15:30:00
İtfaiyenin 'Yaramaz' mücadelesi
İznik Otogarı'nda park halindeki otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini duyanlar, araç sahibi Bahadır Özdemir'e haber verdi.
Motor kısmından gelen sesi duyan Özdemir, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi çıkardı.
'Yaramaz' adı verilen yavru kedi, İznik Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
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