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28 Mart 2023 Salı 17:54:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:54:00

İtalyan gezgin Türkiye'ye dinlendi

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Çin'e ulaşmayı hedefleyen İtalyan gezgin Vienna Cammorata, seyahatinin ilk bölümünde Türkiye'ye ulaştı.

Dünyaca ünlü İtalyan gezgin Marco Polo'nun izinden yürüyerek Çin'e ulaşmayı hedefleyen İtalyan gezgin Vienna Cammorata, seyahatinin ilk bölümünde Türkiye'ye ulaştı. Turuna 26 Nisan 2022'de gezisine ilham kaynağı olan ünlü gezgin Marco Polo'nun kenti Venedik'ten başladığını anlatan Cammorata, "Seyahatimin ilk bölümü Gürcistan da dahil 8 ay sürdü. Önce Slovenya ve Hırvatistan'ı geçtim sonra Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'ye geldim" dedi.

Etiketler : italyan gezgin türkiye

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