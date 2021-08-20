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20 Ağustos 2021 Cuma 12:50:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 14:56:00

Canan Volkan Çetin İtalya'dan Özel Davet Aldı

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Ünlü Blogger Canan Volkan Çetin çiftine İtalya'da özel davet geldi. Çift cananvolkancetin Instagram hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Karı koca olarak yapmış oldukları paylaşımlarla ünlenen çift daha sonrasında oğulları Yaman ile genişlettikleri ailelerinde hep birlikte verdikleri pozları paylaşmaya başladılar.

Çiftin en önemli özelliklerinden birisi her ikisinin de spor delisi olması. Hangi şartlar altında olursa olsun spor yapmayı hiçbir zaman akıtmayan çift, düzenli olarak birlikte spor yapıyorlar ve spor yaptıkları anlara ait fotoğrafları da sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Ayrıca günlük hayatları sırasında da çektikleri fotoğrafları paylaşan çift yüz binlerce takipçiye sahip. Sosyal medyada 600 bin civarı takipçisi bulunan ünlü blogger çift her kesimden insanın beğenisini kazanıyorlar.

Türkiye'nin Hem En Popüler Hit Hem De En Fit Ailesi

Canan Volkan Çetin çifti Türkiye'nin hem en hit hem de en fit ailesi olarak dikkatleri çekiyorlar. Sportif vücutlarını sergilemeye çekinmeyen çift aynı zamanda paylaşmış oldukları fotoğraflara sosyal mesaj veren metinleri de ekliyorlar. Böylece çiftin sosyal duyarlılık seviyesinin yüksek olması nedeniyle kendilerini takip eden kişiler de çoğalıyor. Paylaşımlarda çiftin vermiş olduğu sosyal mesajlar birçok kişinin beğenisini kazanıyor.

Aile boyu hem aşırı sportif hem de örnek aile olan çift yaptıkları başarılı çalışmalarla da gündeme geliyor. Ayrıca çift sahip oldukları güzellik merkezinde de başarılı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler : Canan Volkan Çetin italya davet blogger çift
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