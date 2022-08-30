İstanbulluların dikkatine! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA
Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.
Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
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