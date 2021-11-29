İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde fırtınanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kent genelinde etkili olan fırtına, etkili olmaya devam ediyor. Fırtına nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.
D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.25 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.
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