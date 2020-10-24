İstanbul'da sahte içki ele geçirildi! Tam 3,5 ton
Kaynak: DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir depoya yapılan baskında 3,5 ton sahte içki ele geçirilirken. Düzenlenen operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bulunan deponun kaçak imalathaneye çevrilerek, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda yaklaşık 3,5 ton sahte içki, içkinin üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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