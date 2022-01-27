İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek

İstanbul hafta boyunca soğuk ve kar yağışı etkisi altındaydı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle kentte çok sayıda önlem alındı.

Alınan önlemlerden biri de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklanmasıydı.

YASAK YARIN SABAH SONA ERİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu yasağın yarın sabah itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kıymetli İstanbullular; yarın saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."