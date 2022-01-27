VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı!
İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek
Bakan Çavuşoğlu bizzat duyurdu: 'Türk Davos'u'na katılacaklar
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Bayraktar TB2'ye karşı silah istediler!
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı
Dışa bağımlılığa sıfıra indirecek!
Putin Türkiye'ye geliyor
Saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
Avrupa ve Rusya'nın gaz ruleti
Çıldır Gölü'nde sema gösterisi
Parmak bebeğe kalp ameliyatı
Kara sevdalı adam
Eşinin böbreğiyle hayata tutundu
Can dost Zerdali kanseri atlattı
Başıboş dolaşan bir roket Ay'a çarpacak
Dünyanın gözü Milli Muharip Uçak'ta!
MTV ilk taksitini ödemeyenler dikkat!
Karadeniz gazında geri sayım
AGİ ile ilgili belirsizlik ortadan kalktı
Yılın ilk enflasyon raporu!
Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan 2 örgüt mensubu, aileleriyle buluştu
Türkiye, deniz salyangozundan 10,4 milyon dolar kazandı
Rusya'nın teklifine cevap verildi!
27 Ocak 2022 Perşembe 17:55:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 17:55:00

İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sabah 08.00 itibarıyla sona erecek.

İstanbul hafta boyunca soğuk ve kar yağışı etkisi altındaydı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle kentte çok sayıda önlem alındı.

Alınan önlemlerden biri de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklanmasıydı.

YASAK YARIN SABAH SONA ERİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu yasağın yarın sabah itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kıymetli İstanbullular; yarın saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Etiketler : Son Dakika istanbul Kar Yağışı motosiklet
Aile pozu

Aile pozu
Kendi defilesinde modellik yaptı

Kendi defilesinde modellik yaptı
Amerika'da doğaçlama konser

Amerika'da doğaçlama konser
Karın tadını çıkardılar

Karın tadını çıkardılar
Çağatay'ın babası aranıyor

Çağatay'ın babası aranıyor
Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor

Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor
Sapık korkusundan evini değiştiriyor

Sapık korkusundan evini değiştiriyor
'İstenmeyen gelin değilim' pozu

'İstenmeyen gelin değilim' pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER