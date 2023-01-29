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İstanbul'da kar yağışı Silivri'de başladı
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29 Ocak 2023 Pazar 00:51:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 00:51:00

İstanbul'da kar yağışı Silivri'de başladı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, Silivri'de başladı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, bazı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.

Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

Etiketler : silivri kar yağışı meteoroloji
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