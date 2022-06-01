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01 Haziran 2022 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 22:27:00

İstanbul'da bir haftada 6 bin 686 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 6 bin 686 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihlerinde güvenlik güçlerince yakalanan 6 bin 686 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğünce diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.

Bu süre zarfında, İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 102 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. Tuzla Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Etiketler : Valilik Göç İdaresi Müdürlüğü İstanbul Havalimanı
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