VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Meliha Aktaş yakalandı
İstanbul'da aranan 636 zanlı yakalandı
Küresel piyasalar geçen hafta karışık seyretti
Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Çalıntı akü alan hurdacıya 3 milyon 665 bin lira ceza kesildi
23 Aralık 2023 Cumartesi 11:38:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 11:38:00

İstanbul'da aranan 636 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 636 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına, 1635 personelin yanı sıra polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

İkinci aşamada ise 1560 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 181 bin 117 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 636 şüpheli ile yoklama kaçağı 128 kişi yakalandı.

Uygulama sırasında 406 zanlı da gözaltına alınırken, aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 171 fişek, uyuşturucu madde, 364 uyuşturucu hap ile bunun satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 790 lira ele geçirildi.

Halka açık 565 yerin denetlendiği uygulamada, 6 iş yerine idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 21 bin 448 araç ve 1367 motosiklet kontrol edildi, bunların 1102'si ile 34 sürücüye işlem yapıldı, 9 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere 608 bin 635 lira para cezası kesildi.

Etiketler : istanbul asayiş şüpheli gözaltı
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX