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02 Haziran 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 10:00:00

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir holding ile bağlı şirketlere komisyon ve prim adı altında haksız kazanç sağlanarak sisteme çok sayıda üye kazandıran kişilere ödül törenleriyle lüks araçlar verildiğini belirledi.

Ekipler, sistemde üst kademede olan kişilerin yüksek meblağlarda haksız kazançlar sağladığını da tespit etti.

Yöntemin, Ticaret Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda yasaklanan "piramit sistemi" olduğunu saptayan ekipler, şirketin tek sahibi Süleyman Aydın'ın da intihar etmesinden sonra sistemde aksaklıklar oluşmaya başladığını ortaya çıkardı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, örgüte üye kazandıran ve 2021 yılı itibarıyla 58 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç işlemek amacı ile örgüt kurma, yönetmek veya üye olmak, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan 50 şüpheli emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler : istanbul dolandırıcılık operasyon
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