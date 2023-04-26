İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: LÜTFEN TEDBİLİ OLALIM.

Beklenen kuvvetli yağışa ilişkin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından İstanbullulara uyarıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.