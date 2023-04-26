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26 Nisan 2023 Çarşamba 18:09:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 18:09:00

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: LÜTFEN TEDBİLİ OLALIM.

Beklenen kuvvetli yağışa ilişkin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından İstanbullulara uyarıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Meteoroloji kuvvetli yağış istanbul
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