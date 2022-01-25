İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar için hazırlıklar sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar için hazırlıklar sürüyor

Kar yağışı nedeniyle seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı. Diğer pistlerin de açılması için kar temizleme çalışmaları büyük bir ölçüde tamamlandı. Pistlerin uçuşa hazır hale gelmesinde sona gelindi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, apron, pist ve taksi yolu üstünde 41 santimetre olarak ölçülen kar birikimini, 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla temizleyerek havalimanını operasyonlara hazır hale getiriyor.

Öte yandan İGA, İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculara bekleme süreleri boyunca internet erişimi sağladı, 27 bin 500 kumanya ve 3 bin 600 battaniye dağıttı.