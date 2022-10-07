‘İstanbul Coffee Festival'de Türk Telekom Prime ayrıcalıkları ile renkli hafta sonu

Etkinlikte sahne alacak Can Bonomo, Anıl Emre Daldal, Atakan Çelik ve Deeperise & Pınar Süer; katılımcıların hafta sonlarına renk katacaklar.

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın iletişim ve sahne sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, 8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim Pazar günü KüçükÇiftlik Park İstanbul'da devam ediyor. Hafta sonunda birbirinden ünlü şarkıcıların ve grupların sahne alacağı İstanbul Coffee Festival'de, ziyaretçiler 8 Ekim Cumartesi akşamı Anıl Emre Daldal ve Can Bonomo'yu dinleme fırsatı yakalayacak. 9 Ekim Pazar akşamı ise Atakan Çelik ve Deeperise & Pınar Süer sahne alacak.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri dsmbilet.com üzerinden alabilecek. Türk Telekom Prime'lılar, PRIME KAHVE TCKN yazarak 6262'ye mesaj atarak yüzde 50 indirimli bilet ve Prime'lılara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkına sahip olmaya devam edecek.

İstanbul Coffee Festival biletlerinde seans uygulaması bulunmaktadır. Seans detayları aşağıdadır;

Tam gün biletleri saat 10:00-20:00 saatleri arasını kapsamaktadır.

Seans 10:00-14:00

Seans 15:00-20:00

TÜRK TELEKOM PRİME SAHNESİ SANATÇI LİSTESİ

08.10.2022 Cumartesi

Anıl Emre Daldal- 18:00

Can Bonomo- 19:00

09.10.2022 Pazar

Atakan Çelik- 17:00

Deeperise & Pınar Süer- 18:00