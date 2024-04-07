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07 Nisan 2024 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 08:15:00

İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda otobüs yangını

Kaynak: DHA

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İstanbul Ataşehir, TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde meydana geldi.

Edirne istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler yolcu otobüsünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının çıktığı otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler : ataşehir tem otoyolu otobüs yangın
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