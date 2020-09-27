27 Eylül 2020 Pazar 00:31:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 00:31:00
İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni tip koronavirüs (KOVID-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
- İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Canlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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