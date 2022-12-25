İŞKUR'un maskotu Aura

Düzenli süt ve mama verilen kedi için bina içine yuva yapıldı. Binada rahatça dolaşan Aura, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. İl Müdürü Ahmet Karakaya, bir aydır kedinin müdürlüklerinde olduğunu söyledi. Herkesin Aura'yı çok benimsediğini aktaran Karakaya, "Kedinin yiyeceğini temin ediyorlar. Kurumun maskotu oldu. Arkadaşlar da çok ilgileniyor." dedi.

Kedinin de kendisini sürekli sevdirmek istediğini anlatan Karakaya, "Kurumdaki masalara, vatandaşın oturacağı koltuğa yatıyor. Herkes çok seviyor. Gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Geri dönüşler olumlu oluyor. Bütün kurum personelini tanıyor, ona çok alıştık." ifadesini kullandı.

Çalışanlardan Türkan Baygül de kedinin kendilerine pozitif enerji verdiğini belirterek, "Bütün arkadaşlarımız da çok seviyor. Kurumun bir parçası. Bütün katları rahatça geziyor. Görmediğimizde merak ediyor hemen etrafta arıyoruz." diye konuştu