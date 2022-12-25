VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Papa, geleneksel Noel mesajında silahların susması çağrısında bulundu
Nevşehir'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kuraları tamamlandı
Mısır'da Süveyş Kanalı hakkındaki yeni yasa tasarısı tartışmalara yol açtı
Batı Akdeniz'de fırtına, Güneydoğu'da sağanak bekleniyor
Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti
İLBANK'tan Erzurum'a 4 yılda 1 milyar 447 milyon liralık yatırım desteği
25 Aralık 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 15:30:00

İŞKUR'un maskotu Aura

ABONE OL

Afyonkarahisar'da sığındığı İŞKUR binasında sahiplenilen ve "Aura" adı verilen kedi, çalışanların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu.

Düzenli süt ve mama verilen kedi için bina içine yuva yapıldı. Binada rahatça dolaşan Aura, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. İl Müdürü Ahmet Karakaya, bir aydır kedinin müdürlüklerinde olduğunu söyledi. Herkesin Aura'yı çok benimsediğini aktaran Karakaya, "Kedinin yiyeceğini temin ediyorlar. Kurumun maskotu oldu. Arkadaşlar da çok ilgileniyor." dedi.

Kedinin de kendisini sürekli sevdirmek istediğini anlatan Karakaya, "Kurumdaki masalara, vatandaşın oturacağı koltuğa yatıyor. Herkes çok seviyor. Gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Geri dönüşler olumlu oluyor. Bütün kurum personelini tanıyor, ona çok alıştık." ifadesini kullandı.

Çalışanlardan Türkan Baygül de kedinin kendilerine pozitif enerji verdiğini belirterek, "Bütün arkadaşlarımız da çok seviyor. Kurumun bir parçası. Bütün katları rahatça geziyor. Görmediğimizde merak ediyor hemen etrafta arıyoruz." diye konuştu

Etiketler : afyonkarahisar işkur maskot kedi
50 yılı kül oldu

50 yılı kül oldu
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Bir deri bir kemik kaldı

Bir deri bir kemik kaldı
Madrid'de sevgi seli

Madrid'de sevgi seli
'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi

'Gizli Saklı' başladı fikir ayrılığı bitirdi
Anne acısı

Anne acısı
Hayatının kırılma anını açıkladı

Hayatının kırılma anını açıkladı
Dizi sonrası tatil planı

Dizi sonrası tatil planı
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX