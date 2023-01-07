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07 Ocak 2023 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 14:30:00

İşitme engelli şairden motivasyon

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İşitme engelli şair Edanur Yılmaz, engellilere bir hedef belirleyip onu ulaşmak için mücadele etmeleri önerisinde bulunarak "Hedefiniz için mücadele edin" çağrısı yaptı.

Edebiyat öğretmeninden etkilenerek yazmaya başladığı şiirlerini bir kitapta toplayan 28 yaşındaki işitme engelli şair Edanur Yılmaz, engellilere bir hedef belirleyip onu ulaşmak için mücadele etmeleri önerisinde bulundu. Yılmaz, "Hedefiniz için mücadele edin" çağrısı yaptı.

Edanur Yılmaz, şiirlerini yazarken doğayı gözlemleyerek ilham aldığına işaret ederek, çoğu gencin gerçek aşkı yanlış tanımladığını, somut bir güzellik peşinde koştukları için mutlu olamadıklarını söyledi. - "Engelli arkadaşlarım asla içine kapanmasın" Engellilere öz güvenli olmalarını tavsiye eden Yılmaz, "Engelli arkadaşlarım asla içine kapanmasın. Hep pozitif düşünsünler. Kendilerine güvensinler. Bir hedef koyup onun için mücadele etsinler. Bu zaman alabilir, adım atmakta zorlanabilirler. Aynanın karşısına geçip 'Ben kimim? Ne yapabilirim? Ne yapmak istiyorum?' sorularını kendilerine sorup hazır hissettiklerinde cesaretlerini göstersinler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : işitme engelli şair kitap edanur yılmaz
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