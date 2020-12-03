İş bulamadı patron oldu

İş bulamadı patron oldu

İŞKUR’un engellilere verdiği destekten faydalanan Aysun Ünsal, eşi Ramazan Ünsal’ın da yardımıyla 4 inek alarak işe koyuldu. Genç kadın elde ettiği gelirle ev ekonomisine katkı sağladı. Ünsal, gebe olan 4 ineğinin yavrularını doğuracağı günü hevesle bekliyor.

