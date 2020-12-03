03 Aralık 2020 Perşembe 18:18:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:15:00
İş bulamadı patron oldu
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır Beldesinde yaşayan kronik karaciğer hastası 30 yaşındaki Aysun Ünsal engeli nedeniyle iş bulamazken, İŞKUR'dan aldığı 36 Bin TL'lik hibe desteğiyle hayvancılığa başlayıp kendi işinin patronu oldu.
İŞKUR’un engellilere verdiği destekten faydalanan Aysun Ünsal, eşi Ramazan Ünsal’ın da yardımıyla 4 inek alarak işe koyuldu. Genç kadın elde ettiği gelirle ev ekonomisine katkı sağladı. Ünsal, gebe olan 4 ineğinin yavrularını doğuracağı günü hevesle bekliyor.