İnternette Troya Müzesi merakı:9 milyon kişi arattı
Troya Müzesi'ni 2022 yılında 9 milyon kişi internette arama motorlarında arattı.
Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'ni, 2022 yılında 9 milyon kişi internette arama motorlarında arattı.
Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "9 milyonluk aranma Troya Müzesi'nin iyi markalandığı, Troya Müzesi'nin iyi işler yaptığı ve pazarlamasının doğru yapıldığının bir göstergesi" dedi.
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