İnternette Troya Müzesi merakı:9 milyon kişi arattı

İnternette Troya Müzesi merakı:9 milyon kişi arattı

Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'ni, 2022 yılında 9 milyon kişi internette arama motorlarında arattı.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "9 milyonluk aranma Troya Müzesi'nin iyi markalandığı, Troya Müzesi'nin iyi işler yaptığı ve pazarlamasının doğru yapıldığının bir göstergesi" dedi.