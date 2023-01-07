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07 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00

İngiltere'nin kuklaları Diyarbakır'dan

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Diyarbakır'da Aile Destek Merkezi'nde amigurumi kursuna katılan kadınlar, el kuklaları, maskot ve oyuncak yapıyor.

Diyarbakır Sur Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi'nde amigurumi kursuna katılan kadınlar, el kuklaları, maskot ve oyuncak yapıyor. Kurs eğitmeni Hülya Öner, ürünleri sosyal medya platformlarında paylaşıyor.

Sosyal medyada kuklaları gören İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir firma, deneme amaçlı el kuklaları talep etti. Gönderilen ürünleri beğenen firma, daha fazla ürün gönderilmesi için talepte bulundu.

Etiketler : diyarbakır kukla amigurumi kurs
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