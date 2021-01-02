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02 Ocak 2021 Cumartesi 02:16:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 11:05:00

İlk ses mutluluğu

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Doğuştan işitme engelli 7 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Tolga Olcan kardeşler, Kızılay'ın desteği ile alınan cihazlar sayesinde ilk defa duydu. Büyük şaşkınlık yaşayan iki kardeş yaşadıkları sevinci elleri ile kulaklarına vurarak gösterdi.

CİHAZ İÇİN 15 BİN LİRA GEREKİYORDU

Muş'ta yaşayan Akide ve Ömer Olcan çiftinin çocukları Tolga ve Muhammed, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Muş Devlet Hastanesi'nde doktorlar, çocukların alınacak cihazla duyabileceklerini belirtti. 2 çocuğu için gerekli olan 4 cihazın fiyatının 15 bin TL olması üzerine baba Ömer Olcan, Türk Kızılay'ına müracaat etti.

HEYECANLARI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Türk Kızılay’ında önceki gün görevlinin yardımıyla takılan cihazlar sayesinde duymaya başlayan 2 kardeş büyük şaşkınlık yaşadı. Kardeşlerin duygulandıran o anki heyecanları, basın mensuplarının kameralarına yansıdı. Elleri ile kulaklarına vuran kardeşler, duydukları seslere karşı hem şaşırdı, hem de mutlu oldu.

Türk Kızılay’ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, kurumda misafir ettiği Tolga ve Muhammed'e işitme cihazlarını teslim etti. Koç, “İki çocuğun ilk sesi sizden dinlemesi, size karşı o minnet duyguları göstermesi bizi inandırmaz mutlu kılıp, duygulandırdı" dedi. 

Çocuklarının sevincine ortak olan baba Ömer Olcan da, “Şu an çok mutluyuz, çok mesuduz. Şimdi çocuklarımla birlikte eve gidip, eşime de ayrı bir sürpriz yapacağız” diye konuştu.

Etiketler : kızılay akide olcan ömer olcan
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