İlk ses mutluluğu

CİHAZ İÇİN 15 BİN LİRA GEREKİYORDU



Muş'ta yaşayan Akide ve Ömer Olcan çiftinin çocukları Tolga ve Muhammed, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Muş Devlet Hastanesi'nde doktorlar, çocukların alınacak cihazla duyabileceklerini belirtti. 2 çocuğu için gerekli olan 4 cihazın fiyatının 15 bin TL olması üzerine baba Ömer Olcan, Türk Kızılay'ına müracaat etti.

HEYECANLARI HERKESİ DUYGULANDIRDI

Türk Kızılay’ında önceki gün görevlinin yardımıyla takılan cihazlar sayesinde duymaya başlayan 2 kardeş büyük şaşkınlık yaşadı. Kardeşlerin duygulandıran o anki heyecanları, basın mensuplarının kameralarına yansıdı. Elleri ile kulaklarına vuran kardeşler, duydukları seslere karşı hem şaşırdı, hem de mutlu oldu.

Türk Kızılay’ı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, kurumda misafir ettiği Tolga ve Muhammed'e işitme cihazlarını teslim etti. Koç, “İki çocuğun ilk sesi sizden dinlemesi, size karşı o minnet duyguları göstermesi bizi inandırmaz mutlu kılıp, duygulandırdı" dedi.

Çocuklarının sevincine ortak olan baba Ömer Olcan da, “Şu an çok mutluyuz, çok mesuduz. Şimdi çocuklarımla birlikte eve gidip, eşime de ayrı bir sürpriz yapacağız” diye konuştu.