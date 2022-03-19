VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı'da kanaat önderleriyle buluştu
BUDO seferlerine 'olumsuz hava' engeli
Türkiye'de 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da motosiklet ve motokuryeler yarın trafiğe çıkabilecek
Kars-Iğdır kara yolunda tipi: Mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında yer aldı
Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza! 18 araç birbirine girdi
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Eskişehir'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne sürücüler yoğun ilgi gösterdi
2 terörist daha artık etkisiz!
Çanakkale Köprüsü mühendislerine Başkan Erdoğan sürprizi
Bakan Nebati açıkladı: Göstergeler iyi
Gençler Çanakkale Zaferi'ni unutmadı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan FETÖ ile mücadele açıklaması
Geleceğin petrolünde devrim! Çığır açacak
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
CHP, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de karşı
Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda
Buzla yağlarını kırdırıyormuş
Soyadını silerek boşanma sinyali
Aile boyu reklam
19 Mart 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 20:30:00

İlk ders: Saygı

ABONE OL

Bartın'da aile içi şiddetin önlenmesine yönelik düğmeye basan yetkililer şiddet eğilimli erkekler için terapi başlattı. Psikolog ve psikiyatristlerin katılımıyla gerçekleşen derslerde kişiler, ‘sağlıklı ve saygılı davranışa' yönlendiriliyor.

AÇILAN AİLE İÇİ DAVALAR TAKİP EDİLİYOR

Bartın'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bartın Üniversitesi işbirliğiyle "Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı" aile içi şiddetin azalması için eğitimler veriliyor. Şiddet eğilimli erkeklerin 'sağlıklı ve saygılı davranış'a yönlendirilmesi hedeflenen grup çalışmalarına 6 hafta önce başlandı. Diğer illerde de hayata geçirilmesi beklenen projede, şiddet uygulayan kişilere aile mahkemeleri aracılığıyla ulaşılarak terapiye davet ediliyor.

SORUNU HALININ ALTINA SÜPÜRMEMELİ

Şiddet uygulayan erkeklere, öfke kontrolü, iletişim becericisi gibi pek çok modülden oluşan program uygulanıyor. Bu sayede şiddet eğilimlerinin yok olması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz "Sorunu halının altına süpürmeden şiddet göreni rehabilite ediyoruz ama bir daha şiddet olayları olmasın diye faillerle de bir araya geliyoruz. Bakanlığımızın onayıyla belki de ülkede ilk kez olacak şekilde faille çalışıyoruz" dedi.

Etiketler : şiddet terapi saygı
Virüs sarstı

Virüs sarstı
Kaza sonrası ilk kez sokakta

Kaza sonrası ilk kez sokakta
23 Nisan korosu

23 Nisan korosu
Yüzüğünü sakladı

Yüzüğünü sakladı
mutluluğun ilk karesi

mutluluğun ilk karesi
Mutluyuz!

Mutluyuz!
En çok satanlar listesinde

En çok satanlar listesinde
Mayısta gelin olacak

Mayısta gelin olacak
Hayallerinin ötesini yaşıyor

Hayallerinin ötesini yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER