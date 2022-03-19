İlk ders: Saygı

Bartın'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bartın Üniversitesi işbirliğiyle "Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı" aile içi şiddetin azalması için eğitimler veriliyor. Şiddet eğilimli erkeklerin 'sağlıklı ve saygılı davranış'a yönlendirilmesi hedeflenen grup çalışmalarına 6 hafta önce başlandı. Diğer illerde de hayata geçirilmesi beklenen projede, şiddet uygulayan kişilere aile mahkemeleri aracılığıyla ulaşılarak terapiye davet ediliyor.

SORUNU HALININ ALTINA SÜPÜRMEMELİ



Şiddet uygulayan erkeklere, öfke kontrolü, iletişim becericisi gibi pek çok modülden oluşan program uygulanıyor. Bu sayede şiddet eğilimlerinin yok olması hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz "Sorunu halının altına süpürmeden şiddet göreni rehabilite ediyoruz ama bir daha şiddet olayları olmasın diye faillerle de bir araya geliyoruz. Bakanlığımızın onayıyla belki de ülkede ilk kez olacak şekilde faille çalışıyoruz" dedi.