İlk adım, ilk şeker

KAPI KAPI DOLAŞTILAR



Batman'da sağ ayağı içe dönük, yapışık ve ana kemiği olmadan dünyaya gelen, 3 yaşında bacağı kesilmek zorunda kalan Dicle Sertkaya (5) hayırseverlerden toplanan yardımlarla alınan ve arife günü getirilen protez bacak sayesinde yürümeye başladı. Dicle, protez bacağına kavuştuktan sonra akranlarıyla beraber kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topladı.

Dicle'nin ihtiyaç duyduğu protez bacak, Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından başlatılan kampanya ile toplanan parayla alınarak, takıldı.

OKULUNA GİDEMİYORDU

Annesi Mizgin Sertkaya (31), kızını artık okula gönderebileceğini ifade ederek, "Kızımın ana kemiği yoktu. O yüzden bacağı kesilmek zorunda kaldı. Dışarı çıkamıyordu, arkadaşlarıyla oynayamıyordu. Onlara hep pencereden bakıyordu. Kızım ilk defa bu bayram şeker topladı. Kızımı anaokuluna gidememişti ama şu anda bacağı olduğu için gidebilir artık" dedi.