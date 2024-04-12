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12 Nisan 2024 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 07:00:00

İlk adım, ilk şeker

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Üç yaşında bacağı kesilen Dicle, hayırseverlerden toplanan yardımlarla alınan ve arife günü getirilen protez bacak sayesinde yürümeye başladı. İlk adımını atan Dicle, arkadaşlarıyla bayram şekeri topladı.

KAPI KAPI DOLAŞTILAR

Batman'da sağ ayağı içe dönük, yapışık ve ana kemiği olmadan dünyaya gelen, 3 yaşında bacağı kesilmek zorunda kalan Dicle Sertkaya (5) hayırseverlerden toplanan yardımlarla alınan ve arife günü getirilen protez bacak sayesinde yürümeye başladı. Dicle, protez bacağına kavuştuktan sonra akranlarıyla beraber kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topladı.

Dicle'nin ihtiyaç duyduğu protez bacak, Bir Kalp Bin Umut Derneği tarafından başlatılan kampanya ile toplanan parayla alınarak, takıldı.

OKULUNA GİDEMİYORDU

Annesi Mizgin Sertkaya (31), kızını artık okula gönderebileceğini ifade ederek, "Kızımın ana kemiği yoktu. O yüzden bacağı kesilmek zorunda kaldı. Dışarı çıkamıyordu, arkadaşlarıyla oynayamıyordu. Onlara hep pencereden bakıyordu. Kızım ilk defa bu bayram şeker topladı. Kızımı anaokuluna gidememişti ama şu anda bacağı olduğu için gidebilir artık" dedi.

Etiketler : batman protez bacak hayırsever
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