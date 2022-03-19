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19 Mart 2022 Cumartesi 17:52:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 17:53:00

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kaynak: AA

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Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda başlayan kar yağışı devam ediyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra sis de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı geçişinde sık sık tuzlama yapıyor. Kar yağışı ve sis nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Etiketler : Ilgaz Dağı Trafik kar yağışı
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