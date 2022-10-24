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24 Ekim 2022 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 18:54:00

İlaç ve tıbbi malzeme yolsuzluğunda 26 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemelerini satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 26 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili yürütülen çalışmalarda, örgütlü olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği toplam 71 suç eylemi belirlendi.

Yapılan incelemede devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıkları, bu şekilde ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin örgüte kazandırılarak yabancı uyruklulara satıldığı ve bu suretle yüksek miktarda kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bu kapsamda 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli de tutuklandı.

Etiketler : İstanbul tıbbi malzeme sağlık çalışanı
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