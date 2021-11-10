VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu
Kırmızı kategorideki terörist Gara'da etkisiz hale getirildi
Karabağ ve çevresi bir yılda şantiyeye dönüştü
Türkiye ambargoları bertaraf edecek!
Rus bombardıman uçakları devreye girdi
Bayraktar TB2 korkusu!
Euronews Türkçe'nin 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı
Bakan Koca'dan nöbet talimatı
Gara'da operasyon! Kırmızı kategoride aranan Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi
Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! İstanbul'da yakalandı
Geri sayım başladı! Balistik füzelerden koruyacak
Terör örgütü PYD elebaşı Abdi Şahin'den CHP'ye davet
Türk dünyası resmen birleşiyor!
Türkiye konumunu güçlendiriyor!
Türkiye'den komşuya videolu cevap
"Gazi hayatta olsaydı bunları partiden sopayla kovalardı"
F-22 ve F-35'i daha ölümcül hale getirecek
Dünyayı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
Camdaki Neslihan!
İki yıl sonra sokağa çıkabildi
İkram çeşmesinden 6 bin kişiye sıcak çorba
Saatlerin çarkları heykele dönüşüyor
İstanbul'dan dünyaya su mesajı
10 Kasım 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 18:30:00

İki yıl sonra sokağa çıkabildi

ABONE OL

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde ayakları ameliyat ile kesilen ve 2 yıldır evinin bahçesinden başka yere çıkamayan Orhan Gazi Doğan (62), istediği akülü sandalyesine kavuştu.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde ayakları ameliyat ile kesilen ve 2 yıldır evinin bahçesinden başka yere çıkamayan Orhan Gazi Doğan (62), istediği akülü sandalyesine kavuştu. Doğan "Artık dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Karkamış ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Orhan Gazi Doğan'ın 2017 yılında sol, 2019 yılında ise sağ ayağı ameliyatla kesildi. Evli ve 1 oğlu olan Doğan, 2 yıldır tekerlekli sandalyesi olmadığı için evinin bahçesinden başka yere çıkamadı. Eşi ve oğlunun kucakta taşıdığı Doğan, böbrek yetmezliği nedeniyle de evinde diyaliz tedavisi görüyor. 2 yıldır sokağa çıkamayan ve hayırseverlerden akülü sandalye isteyen Doğan'a, İslahiye Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Ayakları kesik olduğu için 2 yıldır dışarıya çıkmadığını söyleyen Doğan "Komşularımı ve dost akrabaları göremiyordum. Artık dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi dışarıya çıkarak geziyorum, komşularımı görüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'BİZİM DE MUTLULUĞUMUZ OLDU'

İslahiye Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz da "Genel merkez tarafından derneğimize, gazilere tahsis etmek için gönderilen akülü arabamızı, ilçemizde gazilerimizin hiçbirinin ihtiyacı olmaması nedeniyle 2 yıldır dışarıya çıkamadığını öğrendiğimiz Orhan Gazi Doğan amcamız hediye etti. Amcamızın dışarıya çıkarken yaşadığı mutluluk; bizim de mutluluğumuz oldu" diye konuştu.

Etiketler : sokağa çıkabildi Karkamış ilçesi GAZİANTEP Orhan Gazi Doğan
Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı

Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı
El ele sabah sporu

El ele sabah sporu
Adımlar kanserli çocuklar için

Adımlar kanserli çocuklar için
Kadınlara destek olmak istiyor

Kadınlara destek olmak istiyor
Düşman arıyor

Düşman arıyor
Sevgilisini bırakıp kaçtı

Sevgilisini bırakıp kaçtı
Boynuz kulağı geçer

Boynuz kulağı geçer
Sete alışveriş molası verdi

Sete alışveriş molası verdi
Alkışlar en büyük hediyem

Alkışlar en büyük hediyem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER