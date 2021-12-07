İki tekerli sergiler

Şimdi geri dönüşüm sektörünün isimsiz işçileri onun eserlerini sokak sokak gezdiriyor.

SOKAĞIN YÜZLERİ PROJESİ

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Berkay Kahvecioğlu, toplumsal farkındalık yaratmak için bir yıl önce 'Sokağın Yüzleri' projesini başlattı. 26 yaşındaki sanatçı, sokaklardan kağıt toplayan işçilerin çektikleri iki tekerlekli arabalarını, devasa çuvallarına çizdiği portreleriyle kişiselleştiriyor. Kentin arka sokaklarında her an karşınıza çıkacak "Sürülebilir Sergi" modelinin öncülüğünü yapıyor.

HER YERDE GÖRÜLEBİLİR

Berkay Kahvecioğlu, Kağıt dolu jüt çuvallara ilk portresini bir yıl önce Fikirtepe'de yapmış. "Atık kağıt toplayıcısının, İstanbul'un geçtiği her sokağında yeniden açılan bir sergi fikri gibi doğdu. Önce arabanın sahibinin bir fotoğrafını çekiyorum. Sonra da o fotoğrafa bakarak portreyi çuvalın görünen yüzüne çiziyorum" diyor. Projeyi, Sürdürülebilir" ve "Sürülebilir" diye tanımlıyor. Kağıt toplayıcıları da gördükleri ilgiden memnun.