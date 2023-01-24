İhtiyaç sahipleri için çırpınan aşçı imam
Kaynak: AA
İstanbul Fatih'teki Hürrem Çavuş Camisi'nin imam hatibi Metin Kaçar, ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yapıyor, her gün kendi elleriyle onlarca kişiyi doyuran yemekler pişiriyor.
İstanbul Fatih'teki Hürrem Çavuş Camisi'nin 26 yıllık imam hatibi Metin Kaçar, yıllardır ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yapıyor, her gün kendi elleriyle onlarca kişiyi doyuran yemekler pişiriyor. Kaçar'ın hayata geçirdiği 20'i aşkın proje sayesinde maddi durumu iyi olmayanlar, bu yardımlardan faydalanıyor.