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03 Mart 2023 Cuma 19:39:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 19:39:00

Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 102 bin 75 lira ceza kesildi

Kaynak: AA

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Iğdır'da kaçak keklik avlayan 6 kişiye 102 bin 75 lira para cezası uygulandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan arazi denetimlerinde bir alana çadırların kurulduğunu tespit etti. Çadırlarda arama yapan jandarma ekibi, 6 kişinin kaçak bir şekilde keklik avladığını belirledi.

Aramalarda 27 keklik ve 13 kafes ile tuzak ele geçirildi. Kaçak avcılara 102 bin 75 lira ceza kesildi, keklik, kafes ve tuzaklara ise el konuldu.

Etiketler : Iğdır Kaçak Avcılık

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