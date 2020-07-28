İDO'dan Kurban Bayramı mesaisi

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine koronavirüs salgınına karşı alınan tedbir ve önlemler eşliğinde deniz yolculuğu keyfini, hız, emniyet ve konfor ayrıcalıklarıyla sunan İDO, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bayram öncesi ek seferler koydu.



31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'da sona erecek Kurban Bayramı öncesinde sefer sayılarını artıran İDO, biletleri "Yaz Tarifesi" olarak hesaplı fiyatlarla satışa sunuyor.

İDO, bayram öncesi seyahatlerinde de misafirlerine güvenli bir seyahat sunmak için, gemi ve terminallerindeki temas noktalarını periyodik olarak dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Bilet satış aşamasında HES kodu alınan yolcuların kodları sürekli sorgulanıp, COVID-19 riski taşıyan kişilerin sefere kabul edilmeleri önlenerek, yolcuların risksiz seyahat etmelerini sağlanıyor.

Terminal girişlerinde temassız ateş ölçerler ile tüm ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılıyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu kılınırken, terminallerde çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerinin, yiyecek/içecek dükkanları ve kiralık alan çalışanlarının da maskelerinin ve işlerinin özelliğine göre siperlik ve eldiven kullanımlarının kontrolü sağlanıyor.