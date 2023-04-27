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27 Nisan 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 07:30:00

Huzurevi'nin sporcu delikanlıları

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Bocce oynayarak zinde kalan Edirne Huzurevi'nin 70'lik delikanlıları şampiyonluk hedefliyor.

Bocce oynayarak zinde kalan Edirne Huzurevi'nin 70'lik delikanlıları şampiyonluk hedefliyor.

Edirne Huzurevi'nde bocce oynayarak zinde kalan "70'lik delikanlılar", bölge genelinde elde ettiği başarılarına yenilerini ekleyerek Türkiye şampiyonluğu hedefliyor. Edirne Huzurevi'nin en üst katında kurulan sahada günde 2 antrenman yapan takım oyuncuları, bocce oynayarak hem zinde kalıyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Her yıl yapılan Türkiye 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde mücadele eden 6 kişilik takım, ilk olarak diğer huzurevlerinden oluşan bocce takımlarıyla yarışacakları Marmara Bölgesi birinciliğini hedefliyor. Takım, yıl içinde yapılacak grup müsabakalarını ilk sırada bitirip Türkiye finalleri için çalışıyor.

Etiketler : Huzurevi Edirne Huzurevi Bocce
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