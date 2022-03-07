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07 Mart 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 14:30:00

Huzurevinde sporla gençleştiler

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu. T

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu. Takım oyuncusu Mustafa Yardımcı, "Yaşlı dediğiniz insanları bu spor 25 yaşına düşürdü" dedi.

Etiketler : Huzurevinde sporla gençleştiler AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzur Bocce Ligi 2021
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