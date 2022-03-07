Huzurevinde sporla gençleştiler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu. Takım oyuncusu Mustafa Yardımcı, "Yaşlı dediğiniz insanları bu spor 25 yaşına düşürdü" dedi.

