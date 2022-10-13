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13 Ekim 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 20:00:00

Huzurevinde adalet masası

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Bursa İnegöl'de 90'lık dedeler huzurevinde tartıştı, kavga büyüyünce mahkemelik oldu. Mahkeme heyeti de hastalıkları nedeniyle taraf oldukları duruşmaya katılamayan dedelerin ifadesini kaldıkları huzurevine giderek aldı.

EVDE ADALET HİZMETİ UYGULAMASI

Adalet Bakanlığı'nca, adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürüttüğü 'evde adalet hizmeti' memnuniyeti arttırıyor. 'Evde adalet hizmeti' uygulamasının bir örneği Bursa İnegöl'de yaşandı. Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. 25 Nisan günü tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı.

Tekerlekli sandalyesiyle mahkeme heyetine ifadesini veren yaşlı adamı görenler 'şikayetinden vazgeç' dese de o davasına devam edeceğini dile getirdi. Duruşma sırasında zaman zaman gülüşmeler de yaşandı.

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi. Duruşma sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Etiketler : adalet bakanlığı huzurevi mahkeme heyeti
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