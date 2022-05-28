Hüsnü Dede'den anlamlı bağış

Ankara Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi'nde yaşamını sürdüren 95 yaşındaki Hüsnü Ayvalı, tüm mal varlığını yardım kuruluşlarına bağışlamak istedi. Hüsnü Dede, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından noter huzurunda tüm birikimlerini Diyanet, Kızılay, LÖSEV ve Keçiören Belediyesi Huzurevi'ne bağışladı.

