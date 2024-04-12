VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor"
Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı
Gelibolu'ya bu yıl 5 milyon ziyaretçi bekleniyor
MHP'de yeni MYK pazartesi günü toplanacak
Çocuk Dostu Kitap sayısı 1638'e ulaştı
12 Nisan 2024 Cuma 09:49:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 09:49:00

Hırsızlık için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 kadın yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde S.K. evine girdiğinde dağınık olduğunu ve bir miktar bıraktığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Ev sahibinin başvurusuyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelilerin 37 suç kaydı bulunan Esra A. ve Emine D. olduğu belirlendi.

Hırsızlık yaptıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyorlar Hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden belirledikleri yere giderek kendilerini bekleyen hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Yapılan takip sonrası şüphelilerin hırsızlıktan yaklaşık 2 gün sonra yine merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ne geldiklerini kaydedildi.

Bursa'ya girdikleri gibi polis tarafından takibe alınan 2 şüpheli kadın Alemdar Mahallesi'nde yine hırsızlık için bir eve girmek üzereyken kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Sorgusu tamamlanan iki kadın hırsız adliyeye sevk edildi.

Etiketler : hırsızlık eskişehir bursa
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX