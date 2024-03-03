VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Estetik açıklaması dikkat çekti
Nişanlandılar
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Böyle terzi görmediniz
Hırsıza kızdı, arabasını zincire vurdu
03 Mart 2024 Pazar 08:18:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 08:18:00

Hırsıza kızdı, arabasını zincire vurdu

ABONE OL

Kumaşçılık yapan Alaattin Atıcı, otomobiline yüklediği kumaşların sürekli çalınmasından bıkınca aracını zincire vurmaya karar verdi. Zinciri önce kapı kollarına geçirip ardından bagaj ve kapıları sararak asma kilit takan esnaf görenleri güldürüyor.

10 METRE UZUNLUĞUNDA

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 yıldır kumaşçı olan Alaattin Atıcı, 2000 bin model aracını ilginç bir yöntemle kilitliyor. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki zinciri önce kapı kollarında geçiriyor, sonra bagaj ve kapıları sararak otomobilini asma kilitlerle kilitliyor.

İşyerine götürdüğü kumaşları otomobilinden çaldıklarını belirten Atıcı, caydırıcı olması için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

ÇAY KAŞIĞIYLA BİLE AÇILIYOR

Bu yöntemin kendisini uğraştırmadığını belirten Alaattin Atıcı, "Arabam eski bir model. Her anahtar uyuyor. Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi. Zincir takmamdaki amacım biraz caydırıcı olsun istedim. Ondan sonra baktım ki ürünlerim daha çalınmıyor. İyi ki yapmışım. Bu yöntem beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor" dedi.

Etiketler : samsun hırsız araba zincir
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX